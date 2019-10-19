Каталонский лидер утверждает, что сепаратистское движение является мирным

БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 октября. /ТАСС/. Движение в поддержку независимости испанской Каталонии является мирным. Об этом заявил в субботу глава правительства региона Ким Торра.

"Мы призываем к ответственности, насилие не наш метод, наш метод - демократия", - сказал он. "Мы призываем исполняющего обязанности председателя правительства Испании [Педро Санчеса] сесть за стол переговоров для диалога", - добавил Торра. Он считает, что нужно найти "демократическое решение" для каталонской проблемы.

С понедельника в регионе проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

С момента начала акций протеста пострадали сотни человек. Лишь в пятницу стражи порядка задержали 83 человека.