Барселона начинает привыкать к ежедневным беспорядкам

БАРСЕЛОНА, 20 октября. /ТАСС/. Беспорядки в Барселоне вошли в стабильный ежедневный ритм, они длятся с понедельника и постоянно перерастают в столкновения с полицией. Утро за утром коммунальные службы оцепляют эпицентры ночных погромов, туда заезжает спецтехника, коммунальные службы начинают устранять последствия; владельцы кафе сметают в кучу осколки и мусор перед своими заведениями, а вокруг ходят туристы и фотографируются.

Накануне протесты были не столь ожесточенными, как в предыдущие дни. Несколько тысяч человек собрались на площади Уркинаона, дорогу им преградили автомобили полиции, не позволив пройти к зданию полиции Испании. Акция длилась шесть с лишним часов, эскалации не произошло, манифестанты лишь бросали бутылки в ответ на призыв полиции разойтись.

Уже после полуночи толпа рассеялась по близлежащим улицам, попутно опрокидывая мусорные баки и исписывая стены, были слышны взрывы петард, один раз из толпы прилетела дымовая шашка.

Как убедился корреспондент ТАСС, повреждения по сравнению с прошлыми днями оказались незначительными. Рядом с площадью Уркинаона лежит сожженный зонт от уличного кафе, свален парковочный автомат, на Площади Каталонии разбита одна из остановок автобусного экспресса до аэропорта, свалены в кучу декоративные деревья в кадках. Многие витрины закрыты несколькими слоями картона.

Дорожное движение довольно хаотично - никаких временных указателей не установлено, водители легковых машин и двухэтажных туристических автобусов, подъезжая к перекрытым отрезкам улиц, начинают спонтанно выбирать маршруты объезда.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.