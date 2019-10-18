Правоохранители задержали более 10 человек в ходе протестов в Каталонии

ТАСС, 18 октября. По меньшей мере 11 человек были задержаны в четверг в ходе акций протеста в Каталонии, которые завершились беспорядками. Об этом в пятницу сообщает агентство EFE со ссылкой на Моссос д'Эсквадра - каталонскую автономную полицию.

В частности, пять человек задержаны в Жироне, один - в Барселоне, три - в Таррагоне. В четверг мирная демонстрация сторонников независимости Каталонии вновь переросла в беспорядки. Радикалы перекрывали улицы, сваливали в кучу мусор и поджигали его.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговор в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет.

Во вторник и в среду демонстрации также переросли в беспорядки. В пятницу в автономии пройдет всеобщая забастовка. Как ожидается, на улицы выйдут сотни тысяч манифестантов.