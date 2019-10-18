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Приговор организаторам референдума в Каталонии

El Pais: в ходе акций протеста в Каталонии пострадали более 70 человек

По предварительным данным, в Барселоне задержали не менее 17 человек

БАРСЕЛОНА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 77 человек пострадали в пятницу в Каталонии во время различных акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, большинство - 52 человека - получили травмы в Барселоне.

В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка. В разных городах региона проходят многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между полицейскими и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в Барселоне задержаны не менее 17 человек. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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