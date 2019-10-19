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Высший антикоррупционный суд Украины арестовал соратника Порошенко Олега Гладковского

Арест продлится два месяца

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) арестовал бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского, близкого к экс-президенту Петру Порошенко, на два месяца с возможностью внесения залога. Такое решение суд, заседание которого транслировало "Общественное ТВ", принял в субботу.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о мере пресечения для Гладковского в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 10,6 млн гривен (около $430 тыс.).

В ходе заседания стало известно, что несколько человек были готовы взять Гладковского на поруки.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило Гладковскому по двум статьям - "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации". Следствие установило, что он использовал власть и служебное положение "вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". В частности, по данным следствия, "обвиняемый обеспечил включение в гособоронзаказ и закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан" 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс ". В результате государству был нанесен убыток на сумму 10 млн 620 тыс. гривен (около $430 тыс.), указали в ведомстве.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было известно. Речь идет о доходах на общую сумму в $164,5 тыс.

Гладковский и "Укроборонпром"

Гладковский был задержан 17 октября при попытке покинуть Украину. Он является фигурантом журналистского расследования программы "Наши гроши", в котором утверждается, что экс-чиновник был участником схем хищений в оборонном комплексе.

СМИ полагают, что Гладковский вместе с партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники государственным оборонным предприятиям по завышенным в несколько раз ценам. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ в соучастии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом". По данным расследования, убытки для государства могли составить около 250 млн гривен (более $10 млн). После обнародования скандального репортажа украинское правительство распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".

Гладковский считает свое задержание незаконным и в знак протеста накануне объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".

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