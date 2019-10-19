Полиция Баку сообщила о задержании 60 участников несанкционированной акции оппозиции

БАКУ, 19 октября. /ТАСС/. Силы правопорядка пресекли попытку оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести в субботу несанкционированный митинг в центре азербайджанской столицы, задержаны 60 человек. Об этом сообщило Главное управление полиции города Баку (ГУПБ).

"19 октября около 220 человек несколькими группами с различных направлений пытались проникнуть на площадь перед станцией "28 Мая" бакинского метрополитена. Принятыми мерами противозаконные действия были пресечены, задержаны 60 человек, включая организаторов и активных участников незаконной акции", - говорится в сообщении.

По данным полиции, материалы по 18 задержанным будут переданы в суд для принятия мер в соответствии законом, 42 человека после предупреждения о недопустимости противозаконных действий отпущены. Бакинское информационное агентство "Туран" сообщило о задержании председателя партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли. Официальной информации об этом нет.

Между тем центр Баку, перекрытый с полудня полицией в связи с ожидаемым митингом оппозиции, уже разблокирован. По сообщению пресс-службы Бакинского метрополитена, возобновили работу закрытые ранее три станции подземки. Восстановлено также движение маршрутных автобусов в центре Баку.

Ранее НСДС обратился к мэрии за разрешением провести 19 октября митинг в центре Баку, на площади перед станцией метро "28 мая", однако власти азербайджанской столицы санкционировали проведение акции на тренировочной базе "Нефтчи" в поселке Локбатан в пригороде Баку. В ответ оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг в центре города.

Накануне МВД и Генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры, включая привлечение к уголовной ответственности.