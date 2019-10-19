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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Сторонники независимости Каталонии вновь планируют устроить акцию протеста в Барселоне

Сейчас они выжидают в 500 м от здания национальной полиции Испании

БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников независимости Каталонии в субботу вновь собрались на акцию протеста. Как передает корреспондент ТАСС, они выжидают в 500 м от здания национальной полиции Испании, возле которого накануне начались беспорядки.

Дорогу демонстрантам перегородили пять машин правоохранительных органов. Непосредственно возле здания полиции находятся 16 транспортных средств. Кроме того, рядом с ведомством находятся около 10 человек с флагами Испании, они выступают за территориальную целостность государства.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек, десятки задержаны.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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