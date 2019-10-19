В Минобороны Турции заявили, что не препятствуют выводу курдских отрядов из Рас-эль-Айна

АНКАРА, 19 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции опровергло в субботу информацию вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" о том, что Анкара препятствует выводу курдских отрядов из города Рас-эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

"Турецкие военные пристально следят за процессом вывода террористов из "Сил народной самообороны" (СНС) из конкретных регионов [на северо-востоке Сирии], в рамках достигнутых договоренностей между США и Турцией. В этой связи абсолютно никаких препятствий [со стороны Анкары] не было. Сегодня конвой из 39 автомобилей, который преимущественно состоял из карет скорой помощи без каких-либо проблем въехал в Рас-эль-Айн, а затем покинул его, чтобы вывезти раненных из региона. Тесная координация с США продолжается", - отмечается в коммюнике.

Ранее в субботу командир СДС Мазлюм Абди сообщил агентству France-Presse (АFP), что Турция саботирует соглашение о перемирии на севере Сирии и препятствует выводу курдских отрядов из пограничного города Рас-эль-Айн.

17 октября Соединенные Штаты и Турция по итогам переговоров в Анкаре достигли соглашения о приостановке турецкой операции "Источник мира" на севере Сирии. Турецкая сторона согласился прекратить военные действия на 120 часов, чтобы дать возможность отрядам СДС покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

В субботу представитель СДС сообщил, что турецкие войска за последние 36 часов нанесли не менее 40 ударов по пограничным районам Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд (на севере провинции Ракка), которые должны покинуть курдские бойцы. Между тем ранее в субботу Министерство национальной обороны Турции обвинило курдские формирования в нарушении режима прекращения огня. По утверждениям Анкары, "за последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер".