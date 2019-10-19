В Мадриде после акции протеста в поддержку каталонских политиков пострадали 26 человек

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек пострадали в субботу в Мадриде в ходе столкновений полиции с участниками акции протеста в поддержку каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости. Об этом сообщила газета El Pais .

По ее информации, среди пострадавших - 11 сотрудников правоохранительных органов. Семь человек были доставлены в больницу.

Митинг, в котором приняли участие около 4 тыс. человек, начался вечером у железнодорожного вокзала Аточа и завершился в самом центре города на площади Пуэрта-дель-Соль недалеко от улицы Гран Виа. Затем группа радикально настроенных манифестантов попыталась соорудить баррикады из столов и стульев одного из кафе в районе площади Кальяо.

Кроме того, манифестанты бросали в стражей порядка разные предметы. Сообщается, что были задержаны два человека. Сейчас ситуация нормализовалась.