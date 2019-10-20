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США перебросят около 1 тыс. военных из Сирии в Ирак

Речь идет "о неделях, не о днях", отметил министр обороны США Марк Эспер

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Около 1 тыс. американских военнослужащих из северо-восточной Сирии перебрасываются в западный Ирак для борьбы с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

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Об этом заявил в субботу министр обороны США Марк Эспер журналистам, сопровождающим его в поездке на Ближний Восток.

"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters. - Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак". По его словам, речь идет приблизительно об 1 тыс. военнослужащих.

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США
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