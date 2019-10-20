Министры считают, что у Джонсона есть необходимая поддержка депутатов для сделки с ЕС

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Сразу три британских министра, два действующих и один бывший, сообщили о том, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон имеет достаточную поддержку депутатов в вопросе принятия нового соглашения с ЕС по Brexit.

"Я уверен, что у нас есть достаточное число депутатов, которые проголосуют за сделку", - сказал в интервью телеканалу Sky News канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку страны к возможности "жесткого" Brexit.

Той же точки зрения придерживается и глава МИД Доминик Рааб. "Сделка у него [Джонсона] в кармане. Судя по всему, у нас есть необходимая поддержка. Почему мы не провели это голосование [в субботу]? Потому что мы сделаем это на следующей неделе", - сказал глава Форин оффиса в интервью Би-би-си.

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером. В итоге голосование было перенесено на следующую неделю.

Бывший министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд в свою очередь рассказала, что накануне поддержала поправку Летвина, но при этом была готова высказать свое одобрение сделке с ЕС. "Я сожалею, что премьер-министр не дал нам накануне возможности проголосовать по его сделке после внесенной поправки Летвина. Я собиралась поддержать ее и я думаю, что он [Джонсон] увидел бы, что у него есть хрупкая, но искренняя коалиция [большинства] людей, которые хотят поддержать ее [сделку]", - сказала Радд.

Предложение, внесенное Летвиным, гласит, что сначала Палата общин должна принять все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. Это означает неизбежную отсрочку Brexit, крайней датой которого установлено 31 октября.

Новая попытка правительства

Cам Летвин теперь, после того, как его поправка была принята, намерен отдать свой голос за соглашение с ЕС. "Теперь я полностью поддерживаю правительство, если оно продолжит с этим законопроектом, с этой сделкой. Я проголосую за нее", - сказал депутат. "Новых поправок от Оливера Летвина не будет, потому что необходимости в них нет", - сказал законодатель.

Уже в понедельник правительство намерено вновь попробовать провести голосование по сделке по Brexit, а также начать вносить законы, необходимые для выхода из ЕС. Не исключено, что если соглашение с ЕС, наконец, будет принято британскими депутатами, то противоречия с поправкой Летвина не возникнет. В этой ситуации может потребоваться техническая отсрочка даты развода для завершения законодательной работы, однако речи не будет идти о продлении переговоров с ЕС или отмены результатов референдума, на чем до сих пор настаивают многие члены парламента.