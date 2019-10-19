Парламент Британии не дошел до Brexit. Депутаты вновь проголосовали за отсрочку "развода"

ЛОНДОН, 19 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Британские депутаты не дошли в субботу до голосования по сделке с Евросоюзом по условиям выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. На суд народных избранников был вынесен текст нового соглашения, о достижении которого Лондон и Брюссель объявили всего два дня назад, 17 октября.

В итоге принятие поправки с перевесом в 16 голосов (322 "за" при 306 "против") особенным сюрпризом не стало, хотя и добавило абсурдности в "бракоразводный" процесс с Брюсселем, крайняя дата которого переносилась в этом году уже дважды.

Так, ДЮП не согласилась с фактическим появлением таможенной границы по Ирландскому морю, а также с тем, что, по условиям договоренности с Брюсселем, она потеряла бы право вето в Ассамблее (однопалатном парламенте Северной Ирландии) при голосованиях по теме будущих отношений с ЕС.

О том, что поправка Летвина, скорее всего, будет принята, стало понятно еще за несколько часов до голосования. Против правительства консерваторов выступили не только оппозиционные парламентские силы и некоторые из депутатов, в сентябре изгнанных из партии тори (среди них и сам Летвин), но и Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии. Последняя с 2017 года оказывала поддержку тори при важных голосованиях в парламенте, но рассорилась с союзниками из-за условий новой сделки Великобритании с ЕС.

Но самый острый вопрос сейчас - запросит ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у Брюсселя отсрочку Brexit или откажется это делать, рискуя отправиться под суд. Согласно принятому в прошлом месяце закону, он обязан сделать это до 23:00 по местному времени 19 октября (01:00 мск 20 октября), если к тому моменту парламент не одобрит сделку. В то же время глава правительства неоднократно повторил, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит ЕС о новой отсрочке Brexit.

В итоге вся законодательная процедура запуталась еще больше, и уже в следующий понедельник правительство может попытаться вновь внести сделку с ЕС на суд парламента. Причем вновь с непредсказуемым результатом или новыми поправками со стороны парламентариев.

Однако прежде, чем перейти к голосованию по этой сделке, утверждение которой необходимо, чтобы королевство упорядоченным образом покинуло ЕС 31 октября, депутаты выступили c требованием продлить сроки переговоров с Евросоюзом. Бывший депутат от правящей Консервативной партии Оливер Летвин внес поправку к резолюции правительства по соглашению о Brexit, которую одобрили законодатели. Поправка предусматривала, что сначала Палата общин должна принять все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом, а уже потом одобрить саму сделку. Такая постановка вопроса лишала смысла голосование по самой сделке, ради которого депутаты и собрались на первое субботнее заседание парламента с 1982 года.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", - сказал он. "К сожалению, парламент, по сути, не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", - добавил Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

"Предваряя вопросы оппозиции, скажу, что я не буду обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и закон не обязывает меня это делать", - сказал он.

Тем не менее, согласно принятому в прошлом месяце закону, Джонсон должен запросить отсрочку у Брюсселя, если к 19 октября парламент не даст сделке "зеленый" свет и не одобрит сценарий Brexit без сделки. На настоящий момент неясно, каким образом британский премьер сможет обойти это требование закона.

Лидер фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд уже предупредил премьер-министра, что тому грозит суд, если он не попросит ЕС об отсрочке. "Если вы, премьер-министр, думаете, что вы выше закона, и не сделаете что-либо из того, что обязаны сделать, то вы окажетесь в суде", - сказал Блэкфорд. Комментируя его выступления, спикер Палаты общин Джон Беркоу отметил, что "все, безусловно, должны подчиняться закону", и "судебное рассмотрение подобных вопросов будет полезно для всех депутатов палаты".

Впрочем, нет уверенности и в том, как именно Брюссель отреагирует на это письмо. Так, в четверг глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с новой сделкой "продления Brexit не потребуется ни в какой форме". Вместе с тем газета The Guardian со ссылкой на источник в ЕС сообщила в субботу, что Брюссель готов предоставить отсрочку, если подобная просьба последует от Джонсона.

Чего ждать дальше

В понедельник, когда до Brexit останется всего 10 дней, правительство Джонсона планирует ударными темпами начать подготовку к его проведению по прежнему графику. Для этого Палате общин необходимо за считанные дни принять целый ряд законов, необходимых для осуществления "развода" с ЕС в соответствии с проектом соглашения Джонсона. Эти законы премьер-министр пообещал представить парламенту в начале недели, и для их рассмотрения не требуется, чтобы сделка правительства с Брюсселем была одобрена депутатами. Однако к этим законам парламентарии смогут предлагать свои поправки, чтобы затянуть процесс, а потенциально и попытаться увязать утверждение необходимых документов с проведением повторного референдума о Brexit или досрочных выборов в парламент.

Как заявил в субботу лидер британской Палаты общин (де-факто представитель правительства в нижней палате британского парламента) Джейкоб Рис-Могг, в понедельник правительство также собирается предложить парламенту вновь провести дебаты по проекту соглашения о Brexit, то есть, по сути, провести новое голосование по сделке с ЕС. При этом решение о том, когда Палата общин все-таки сможет одобрить или отвергнуть сделку Джонсона, остается за спикером палаты Джоном Беркоу, который определяет парламентскую повестку дня. Именно об этом спикер напомнил Рис-Моггу в субботу вечером, пообещав, что к 21 октября рассмотрит предложение правительства и скажет, какие именно вопросы Палата общин будет рассматривать в понедельник. Очередное заседание законодательного органа должно начаться в 14:30 (16:30 мск) 21 октября.

Бонус для Джонсона?

Между тем, принятие поправки Летвина может быть не столь плохой новостью для британского премьера, который с момента прихода ко власти в конце июля не выиграл еще ни одного голосования в парламенте. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос.

"Итоги сегодняшнего дня означают, что голосование по сделке с ЕС по Brexit отложено до следующего понедельника. На основании разговоров с депутатами парламента я могу сказать, что Джонсон очень близок к тому, чтобы заручиться поддержкой 320 парламентариев, необходимой ему для прохождения сделки. Не думаю, что поправка Летвина на этом этапе будет сильно беспокоить Джонсона, потому что она, как ни странно, может даже помочь ему, дав дополнительные 48 часов, чтобы обработать сомневающихся депутатов, прежде всего, от Лейбористской партии, и попытаться склонить их на свою сторону", - сказал политолог.

Если сделка с ЕС будет утверждена в понедельник, то может понадобиться техническое продление Brexit, чтобы выполнить все требования, прописанные в поправке Летвина. Пападопулос не считает, что оно будет долгим. "Может это будет конец ноября или начало декабря, но переговоры не перейдут на следующий год, потому что Евросоюз не хочет этого", - сказал эксперт.

"Представим себе, что голосование на следующей неделе не состоится, или что премьер не одержит в нем верх. Джонсон ясно говорит о том, что он выведет страну из ЕС без сделки", - добавил Пападопулос. По его мнению, в этом случае дело может завершиться в Верховном суде, где оппоненты Джонсона попытаются привлечь его к ответственности за отказ соблюдать положения закона, который запрещает ему покидать ЕС без сделки. Но и здесь однозначно сказать, что премьер будет привлечен в ответственности, нельзя. "Многие в Вестминстере говорят, что этот закон не очень хорош, что он плохо составлен и поэтому не является юридически обязывающим для премьер-министра", - сказал главный редактор Politics First.