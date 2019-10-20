Почти 300 полицейских пострадали с начала протестов в Каталонии

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 288 сотрудников правоохранительных органов пострадали с момента начала 14 октября акций протеста в Испании против вердикта каталонским политикам, имеющим отношение к организации референдума о независимости. Об этом сообщило в воскресенье МВД Испании.

По сведениям ведомства, всего были задержаны 194 человека. В ходе беспорядков был нанесен урон 267 транспортным средствам полицейских.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются столкновениями манифестантов с полицейскими. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

С момента начала акций протеста пострадали около 600 человек.