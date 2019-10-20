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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп заявил, что американских военных нет в зоне прекращения огня в Сирии

Президент сообщил, что США "обеспечили себя нефтью" и теперь возвращают солдат домой
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районе действия прекращения огня в Сирии. Об этом заявил в воскресенье глава Белого дома Дональд Трамп.

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"Военнослужащих США нет в зонах боевых действий и прекращения огня. Мы обеспечили [себя] нефтью. Возвращаем солдат домой!", - написал он в Twitter, комментируя сообщения о небольших перестрелках в районе приостановки боестолкновений в Сирии.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдЭспер, МаркВоенная операция Турции на севере Сирии
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