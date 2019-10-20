Пакистан выразил протест Индии в связи с нарушением режима прекращения огня

ИСЛАМАБАД, 20 октября. /ТАСС/. Пакистан выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире 19 и 20 октября. Об этом в воскресенье сообщило пакистанское внешнеполитическое ведомство.

"Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вновь вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля 19 и 20 октября", - говорится в заявлении МИД Пакистана. "Из-за неспровоцированной стрельбы в секторах Юра, Шавкот и Наушери погибло пять невинных гражданских лиц, еще шесть человек получили серьезные ранения", - говорится в заявлении министерства.

"Индийские войска, расположенные вдоль линии контроля и действующей границы, продолжают на регулярной основе открывать огонь по гражданскому населению из крупнокалиберной артиллерии и автоматического оружия, - утверждает МИД Пакистана. - Эта беспрецедентная эскалация напряженности и несоблюдение режима прекращения огня сохраняются с 2017 года, когда индийские войска нарушили договор о прекращении огня от 1970 года".

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла на родину.