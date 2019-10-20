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Трамп потребовал, чтобы Шифф объяснил, почему "выдумал" содержание разговора с Зеленским

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф - один из инициаторов расследования дела об импичменте Трампу

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф дал показания о том, почему извратил содержание его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шифф является одним из инициаторов расследования дела об импичменте Трампу.

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"Где этот осведомитель [о содержании беседы с Зеленским], или второй осведомитель, или "информатор"? Все пропали, потому что их так называемая история даже близко не совпадает со стенограммой телефонного разговора, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - Было ли это обманом коррумпированного Шиффа? Когда он даст показания, почему выдумал [содержание] разговора и зачитал эту фикцию перед Конгрессом и американским народом?"

"Я требую его показаний. Как и обман в случае с Россией (о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года и связях Трампа с Москвой - прим. ТАСС), теперь это происходит по Украине, - говорится в записи. - Когда ничего не делающие демократы ответят перед страной, когда наконец республиканцы дадут отпор?"

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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