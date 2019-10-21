Трамп заявил, что демократы в Конгрессе пытаются быстрее проголосовать за импичмент

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США стремятся как можно скорее довести дело до голосования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Такое мнение американский лидер выразил в понедельник в беседе с журналистами на заседании своего кабинета, которое состоялось в Белом доме.

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"Они хотят подвергнуть [меня] импичменту. И они хотят сделать это как можно скорее. Вот и вся история", - сказал республиканец Трамп, комментируя шаги демократов на Капитолийском холме.

"Любой демократ хочет этого добиться, поскольку они не смогут победить меня на [президентских] выборах [в ноябре 2020 года]", - убежден президент.

Он также утверждал, что не отчуждает отдельными своими решениями однопартийцев-республиканцев, осложняя для них задачу защиты президента от нападок оппозиции в лице демократов. "Полагаю, что пользуюсь огромной поддержкой республиканцев", - заявил Трамп.

На вопрос, не считает ли он, что только раскалывает порой ряды Республиканской партии, принимая решения, подобные распоряжению о выводе американских войск из Сирии, глава администрации США ответил отрицательно. "Совершенно так не думаю", - подчеркнул Трамп. "Я должен сделать то, что должен сделать", - добавил президент, говоря о выводе военнослужащих США из Сирии, за который его подвергли ожесточенной критике соратники по партии.

24 сентября Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.