Трамп: военных США из Сирии сначала направят в другие районы, а затем вернут на родину

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Покидающие Сирию американские военные сначала будут направлены в другие районы, но в конечном счете они вернутся на родину. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на заседании своего кабинета, которое состоялось в Белом доме

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"Сначала их направят в разные части [региона], <...> но в конечном счете мы вернем их домой", - сказал американский лидер.

"Я не хочу оставлять там войска, это очень опасно <...> Не думаю, что это необходимо, разве только если мы обеспечиваем безопасность нефти [нефтяных месторождений], но это немного другой участок", - сказал Трамп.

Ранее в понедельник министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции в Афганистане заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).