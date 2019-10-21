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Демонстранты в Бейруте выступают против коррупции и религиозного разделения

Участники акций заявляют, что не уйдут с площадей, пока не добьются отставки правительства и роспуска парламента
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© AP Photo/Hassan Ammar

БЕЙРУТ, 21 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бригады добровольцев едва успели в понедельник убрать мусор с улиц в центре ливанской столицы, как на площади Пляс де Мартир началась пятая по счету многотысячная демонстрация.

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"Мы бы очень хотели так же, как вот сейчас от пустых бутылок и пакетов, очистить свою страну от коррупции, поэтому мы пришли сюда и митингуем", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС одна из активисток протестного движения по имени Мунаввар.

Ливанка категорически опровергла причастность мирных демонстрантов к беспорядкам в центре Бейрута, которые имели место в ночные часы. "Это делают люди, которые хотят навредить нашему движению, их подсылают, чтобы они били витрины и банкоматы, - сказала активистка. - Посмотрите вокруг, сколько здесь семейных пар с детьми. Это честные граждане, которые переживают за свою страну и народ, они пришли поддержать нас".

Хозяева площадей

Демонстрации в центре ливанской столицы, однако, становятся все более похожи на уличные фестивали: играет музыка, гремят фейерверки, устраиваются импровизированные представления. Участники протестного движения почувствовали себя хозяевами города после того, как полицейские прекратили применять против них силу, а армия заявила о своей поддержке справедливых требований народа.

"Мы не уйдем с площадей пока не добьемся отставки кабинета, роспуска парламента и досрочных выборов, - сказал политолог Раввад Халифе. - Мы все объединились здесь под одним флагом Ливана и не хотим делиться на христиан, суннитов, шиитов и друзов, потому что это конфессиональное устройство страны как раз создает условия для процветания коррупции".

План реформ отвергнут

Кульминационным моментом в понедельник стало заседание коалиционного кабинета, которое прошло в президентском дворце Баабда, а не в правительственном дворце Серай на площади Риада Сольха, где правит бал ливанская молодежь. Его итогом стало объявление новой антикризисной программы, составленной во многом с учетом требований протестующих.

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Но в рядах демонстрантов план премьер-министра Саада Харири вызвал разочарование и недоверие. "Эту программу ему следовало разработать намного раньше, а сейчас мы не верим ни одному его слову", - отметил один из лидеров протестующих Абду Шахин. Он сообщил, что демонстранты "не снимают с повестки дня лозунг об отставке Харири и его кабинета".

Премьер, напротив, искренне поблагодарил участников протестного движения, сказав: "Вы стали нашим компасом, благодаря этим протестам мы приступим к важным реформам".

Мотоциклисты на улицах

Новым развитием событий к вечеру стал выезд на улицы Бейрута мотоциклистов с флагами шиитского движения "Амаль" и партии "Хезболлах". Их активисты, как и сторонники суннитского движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет Саад Харири, и пропрезидентского Свободно патриотического движения, не участвуют в демонстрациях. По мнению телеканала Al Hadas, появление хорошо организованных партийных активистов на улицах является сигналом о том, что в событиях в Бейруте может наступить неожиданный поворот.

Ранее премьер-министр Саад Харири на встрече с командующим ливанской армии Джозефом Ауном призвал военных "защитить право граждан на мирные демонстрации". Он также попросил армию восстановить проезд по основным автострадам, идущим в столицу. Их блокировка парализовала экономическую жизнь Бейрута.

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