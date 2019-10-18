Последствия непопулярных мер. Бейрут парализовали антиправительственные демонстрации

БЕЙРУТ, 18 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вереницы машин сворачивают с шоссе в международный аэропорт имени Рафика Харири. Дорога перегорожена рядами горящих покрышек. Военнослужащие из спецподразделения по борьбе с беспорядками молча следят из-под тени деревьев за толпами молодых людей, которые на их глазах жгут костры прямо на дорожном полотне. Как убедился корреспондент ТАСС, подобные картины можно увидеть и на других магистралях, идущих в столицу Ливана из северных, восточных и южных районов страны. Все они перекрыты демонстрантами.

Демонстрации в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием кабинета, которое должно было быть посвящено утверждению бюджета на 2020 финансовый год. Однако в последний момент канцелярия премьер-министра распространила сообщение о переносе на более поздний срок заседания Совета министров, которое планировалось провести в президентском дворце Баабда. Одной из причин массового недовольства стало решение властей ввести налог на приложение WhatsApp в размере $6 в месяц. На фоне активных протестов со стороны общественности министр телекоммуникаций Ливана Мухаммед Шукир публично объявил ночью об отмене такого решения.

Демонстранты снова пробираются в центр города, где ранним утром на площади Риада Сольха силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона протестующих. Люди вышли вышли выразить свое несогласие с налоговой политикой коалиционного кабинета премьер-министра Саада Харири. В стычках у правительственного дворца пострадали не менее 200 человек, в том числе 60 правоохранителей.

"Дело, конечно, не в приложении, это всего лишь капля в накопившейся чаше гнева, - поделился с корреспондентом ТАСС ливанец Тони, поставивший палатку на автостраде в районе Антельяс. - Люди видят, что власти не хотят ничего делать для народа и только усиливают налоговой пресс. Похоже, мы скоро будем платить за воздух, которым дышим".

Другой участник уличных акций Магален Мрад считает абсолютно ненормальной сложившуюся ситуацию, когда правительство за счет малоимущих слоев населения пытается решить проблему бюджетного дефицита. "Известие о новых налогах на коммуникации, топливо и табак взорвало людей, - считает она. - Поэтому мы добиваемся ухода со сцены этого кабинета".

Пожилой военный Абу Рабиа требует проведения суда над всеми, кто замешан в коррупции. "Мы хотим, чтобы народу вернули украденные деньги, - говорит он. - Ни один из министров и депутатов не должен уйти от ответа".

За его спиной толпа людей разного возраста громко скандирует: "Народ хочет смены режима!". Этот лозунг хорошо знаком арабской улице, он слышался во время революционных событий в Тунисе и Каире в 2011 году.

Угроза дефолта

В сентябре премьер-министр Харири ввел "режим чрезвычайного положения в национальной экономике" и сообщил о намерении кабинета снизить дефицит госбюджета в 2020 финансовом году почти на 7%. В июле парламент Ливана утвердил проект госбюджета на 2019 финансовый год, уменьшив тогда его дефицит с 11% до 7,5% по рекомендации Всемирного банка. Правительство Харири пошло на непопулярные меры по сокращение социальных выплат и пенсионных пособий работникам госсектора и военнослужащим в расчете получить крупную финансовую помощь и избежать дефолта. На международной конференции Париж-4 ("Кедр") в 2018 году страны-доноры пообещали выделить Ливану свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

Сейчас, похоже, коалиционный кабинет может дать трещину. Лидер христианской партии "Ливанские силы" Самир Джааджаа открыто призвал Харири и его кабинет уйти в отставку. "Другого выхода нет, ибо всем очевидно, что это правительство не в состоянии предотвратить ухудшение экономического положения", - заявил он. Такую же позицию занял политический вождь общины горцев-друзов, председатель Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат. Он назвал уличные выступления в Бейруте и других городах "гражданским восстанием".

Отставки кабинета не будет

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в заявлении, которое транслировалось по местным телеканалам, подчеркнула, что ситуация в стране остается под контролем властей. "Несмотря на беспорядки и поджоги в некоторых местах, в целом демонстрации носят мирный характер и я призываю их участников не выходить за цивилизованные рамки", - отметила она.