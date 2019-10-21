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Военная операция Турции на севере Сирии

Помпео не раскрыл, какие шаги Турции повлекут за собой силовую акцию со стороны США

Госсекретарь США объяснил такую осторожность "нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. США в случае необходимости готовы применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военной операцией на севере Сирии, однако Госдепартамент не раскрывает, какие шаги Анкары станут достаточным основанием для подобной реакции Вашингтона. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майкл Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне", - уверял Помпео. "Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", - предостерег он. Госсекретарь отказался уточнить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность "нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки".

"Вы предположили, что мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Президент Дональд Трамп пригрозил ранее в понедельник Турции пошлинами и санкциями в случае "неприемлемого поведения" с ее стороны. 14 октября Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Этим документом он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране.

17 октября в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры. Делегацию США на них возглавлял вице-президент США Майкл Пенс. В ходе встречи стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий - Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

По итогам переговоров Пенс также заявил, что Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары и отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено "постоянное прекращение огня" в зоне турецкой операции в Сирии.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Помпео, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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