В Токио состоится главная церемония по случаю интронизации императора Нарухито

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Главная церемония по случаю вступления на престол нового императора Японии Нарухито состоится во вторник в его дворце в центре Токио. Для участия в ней прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств. В Управлении императорского дворца отмечают, что нынешняя церемония станет самой масштабной в истории страны.

Кроме того, в Японию прибыли президенты Армении Армен Саркисян, Грузии Саломе Зурабишвили, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон и Украины Владимир Зеленский.

Поздравить императора приглашены также около 1,6 тыс. представителей всех слоев японского общества - руководители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены кабинета и бывшие премьер-министры, губернаторы префектур, ученые, спортсмены, писатели, бизнесмены. Увидеть в деталях все происходящее им помогут более 30 мониторов высокой четкости, которые установлены в местах для гостей.

Наряды по средневековой моде

В первой половине дня Нарухито проведет закрытые для публики мистические ритуалы, символизирующие общение с богами и прежними императорами. Построенная по средневековым канонам главная официальная церемония начнется в 13:00 по местному времени (07:00 мск). Она будет проходить 30 минут в наиболее почетном "Сосновом зале" императорского дворца. В нем установлен массивный трон высотой 6,5 м и весом 8 тонн, который был изготовлен в начале прошлого века в соответствии с древними образцами. На этот помост в ходе церемонии взойдет 59-летний император Нарухито в высокой черной шапке и облачении по моде периода Хэйан (794-1185), которое разрешено носить только монарху. Рядом будет находиться трон размерами поменьше для 55-летней императрицы Масако, также одетой в многослойное кимоно, которое сшито по лекалам раннего Средневековья.

Монарх во время церемонии зачитает речь, в которой объявит своему народу и миру о вступлении на престол самой древней династии на планете. Перед ним будут находиться ближайшие родственники и придворные в средневековых костюмах, почетный караул в столь же экзотических нарядах с мечами, луками и стрелами, которыми по такому случаю вооружатся сотрудники придворной полиции, а также придворный оркестр с барабанами и гонгами. По первоначальному сценарию, все они должны располагаться под открытым небом, однако в случае непогоды этот костюмированный контингент сократят в численности и переместят под крышу. Осадки во вторник более чем вероятны, поскольку к Японии приближается тайфун "Нэогури" - уже 20-й в нынешнем году на Тихом океане.

После произнесения императором речи премьер-министр Синдзо Абэ поздравит его от имени народа Японии с восшествием на престол, а собравшиеся троекратно прокричат "банзай", пожелав монарху долгих лет жизни. Вечером для приглашенных будет устроен торжественный банкет, на котором император Нарухито появится во фраке с орденами, а императрица Масако - в бриллиантовой тиаре и белом парадном платье с орденской лентой.

Тайфун внес коррективы

В этот же день предполагалось устроить торжественный автомобильный парад, во время которого высочайшая чета планировала проехать по центру Токио в открытом лимузине по трассе длиной 4,6 км. Императора и императрицу должны были приветствовать тысячи жителей столицы и иностранных туристов. Однако парад решено перенести на 10 ноября из-за последствий тайфуна "Хагибис", который в этом месяце причинил большой ущерб стране и привел к гибели свыше 80 человек. В пострадавших районах сейчас активно проводятся поисково-спасательные и восстановительные работы. Устраивать на этом фоне торжества на улицах Токио было признано неуместным.

Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.