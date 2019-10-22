В Токио началась главная церемония по случаю интронизации императора

Церемония будет проходить 30 минут в наиболее почетном "Сосновом зале" императорского дворца. В нем установлен трон высотой 6,5 м и весом 8 т, который был изготовлен в начале прошлого века в соответствии с древними образцами. На этот помост в ходе церемонии взойдет 59-летний император Нарухито в высокой черной шапке и облачении по моде периода Хэйан (794-1185), которое разрешено носить только монарху. Рядом находится трон размерами поменьше для 55-летней императрицы Масако, также одетой в многослойное кимоно, сшитое по лекалам раннего Средневековья.

После того как Нарухито объявит стране и миру о вступлении на престол, премьер-министр Синдзо Абэ поздравит его от имени народа Японии, а собравшиеся троекратно прокричат "банзай", пожелав монарху долгих лет жизни. Вечером для приглашенных будет устроен банкет, на котором император Нарухито появится во фраке с орденами, а императрица Масако - в бриллиантовой тиаре и белом парадном платье с орденской лентой.

Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств. Поздравить императора приглашены также около 1,6 тыс. представителей всех слоев японского общества - руководители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены кабинета и бывшие премьер-министры, губернаторы префектур, ученые, спортсмены, писатели, бизнесмены.

В соответствии с законом Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, разрешающий ему покинуть престол. После отречения Акихито получил титул почетного императора, он больше не будет участвовать в государственных мероприятиях.