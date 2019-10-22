Трамп поздравил Трюдо с победой его партии на парламентских выборах

ТАСС, 22 октября. Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой его Либеральной партии на парламентских выборах.

"Поздравляю Джастина Трюдо с прекрасной и добытой в тяжелой борьбе победой, - написал в понедельник в Twitter глава Белого дома. - Канада находится под хорошим руководством. Жду с нетерпением совместной работы [с Джастином Трюдо] на благо наших двух государств!"

Ранее национальная Избирательная комиссия Канады сообщила, что Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах. Либералы одержали верх в 158 из 338 округов, получив 33,2% голосов избирателей. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. Таким образом, в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.