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Военная операция Турции на севере Сирии

Туск призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

Председатель Евросовета заявил, что Анкара должна окончательно прекратить военные действия, вывести свои силы и соблюдать нормы международного гуманитарного права

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Дональд Туск призвал Турцию окончательно прекратить военные действия на северо-востоке Сирии и придерживаться норм международного гуманитарного права. С таким обращением он выступил во вторник на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

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"ЕС осудил односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии. Никто не заблуждается по поводу так называемого прекращения огня", - сказал Туск, выступление которого транслировалось на сайте ЕП. "Турция должна окончательно прекратить военные действия, вывести свои силы и соблюдать нормы международного гуманитарного права", - подчеркнул он. По словам Туска, "любой другой путь означает неприемлемые человеческие страдания, победу террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и серьезную угрозу для европейской безопасности".

"ЕС также подтверждает свою полную солидарность с Кипром в связи с незаконными буровыми работами Турции у его берегов", - добавил глава Евросовета.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Теги
СирияТурцияТуск, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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