СМИ: правительство Британии объявит досрочные выборы при новой отсрочке Brexit

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит провести досрочные выборы до конца года, если Палата общин вновь выскажется за отсрочку выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила во вторник политический обозреватель телерадиовещательной корпорации Би-би-си Лора Кюнссберг со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра.

"Если парламент вновь выскажется за отсрочку, отвергнув программное предложение [правительства], а ЕС предоставит отсрочку до 31 января, тогда мы отзовем законопроект, дальнейшего обсуждения в парламенте не будет, и мы будем двигаться в направлении выборов до Рождества (отмечается 25 декабря - прим ТАСС)", - приводит Кюнссберг слова источника.

Джонсон сейчас представляет законопроект по Brexit в парламенте в надежде, что голосование по документу состоится во вторник в районе 19:00 (21:00 мск) и что страна сможет покинуть ЕС 31 октября.

Один из пунктов законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении во вторник.

На пути к утверждению закона стоит целый ряд препятствий. Во вторник парламентарии могут оспорить сам график, на котором настаивает правительство. Некоторые из народных избранников уже заявляют, что принимать столь важный закон за три дня нельзя. Главной же проблемой для Джонсона и его кабинета станут поправки к закону, которые будет вносить оппозиция. Часть из них будет предложена уже перед вторым чтением, однако ожидается, что основные внесут перед третьим, которое ожидается в среду или четверг. Оппозиция может попытаться привязать одобрение законопроекта к проведению досрочных выборов в парламент, повторному референдуму о Brexit или изменению условия сделки с ЕС, добиваясь сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Большинство предложений, которые может внести оппозиция, заведомо неприемлемы для правительства. Их принятие может привести к тому, что кабмин сам снимет документ с голосования и будут объявлены досрочные выборы.