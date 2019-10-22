Что будет с экономикой Британии в случае жесткого Brexit?

Страсти вокруг ожидаемого выхода Великобритании из состава ЕС все накаляются. Британский парламент стремится получить у ЕС очередную отсрочку по выходу из блока, в то время как премьер Борис Джонсон пытается добиться одобрения депутатами новой сделки, недавно заключенной им с Евросоюзом.

Неопределенность с Brexit продолжается не первый год, и ситуация уже приобрела характер политического фарса. По иронии судьбы пресловутая близкая дата 31 октября совпадает с праздником Хеллоуин. Это придает возможному неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС в указанный срок дополнительный мистический оттенок.

Если ЕС не предоставит Великобритании очередную отсрочку, вероятность неупорядоченного Brexit без соглашения с Евросоюзом в конце октября существенно увеличится. Что в таком случае, скорее всего, произойдет с британской экономикой?

Возврат к нормам ВТО

Жесткий Brexit предполагает возврат Великобритании к применению внутренних законов на своей территории, к полному контролю над своими границами и к необходимости заключения новых торговых договоров с другими странами. Казалось бы, вполне логично и разумно, если процесс построения новых международных связей начнется после полного разрыва старых. Однако наступившая в одночасье "смена правил игры" способна нанести удар как по взаимному товарообороту между Великобританией и ЕС, так и по финансовым транзакциям между ними. Туманный Альбион будет вынужден вернуться к нормам ВТО при торговле со своими бывшими партнерами из ЕС.

Более того, перестав быть частью ЕС, Великобритания будет вынуждена перестраивать свои отношения и со всеми другими внешнеторговыми партнерами. Это чревато как минимум более или менее продолжительными перебоями с экспортными и импортными поставками, а также бурным всплеском контрабанды. В среднесрочном периоде экономика страны переживет серьезное потрясение. И вовсе не факт, что оно пойдет ей на пользу в более отдаленной перспективе, даже с учетом того, что Великобритания предусмотрительно сохранила собственную валюту. Однако достаточно близкий исторический пример распада Советского Союза все же говорит о том, что этот путь вполне возможен и реален.