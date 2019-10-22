Что будет с экономикой Британии в случае жесткого Brexit?

Страсти вокруг ожидаемого выхода Великобритании из состава ЕС все накаляются. Британский парламент стремится получить у ЕС очередную отсрочку по выходу из блока, в то время как премьер Борис Джонсон пытается добиться одобрения депутатами новой сделки, недавно заключенной им с Евросоюзом.
Неопределенность с Brexit продолжается не первый год, и ситуация уже приобрела характер политического фарса. По иронии судьбы пресловутая близкая дата 31 октября совпадает с праздником Хеллоуин. Это придает возможному неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС в указанный срок дополнительный мистический оттенок.
Если ЕС не предоставит Великобритании очередную отсрочку, вероятность неупорядоченного Brexit без соглашения с Евросоюзом в конце октября существенно увеличится. Что в таком случае, скорее всего, произойдет с британской экономикой?
Возврат к нормам ВТО
Жесткий Brexit предполагает возврат Великобритании к применению внутренних законов на своей территории, к полному контролю над своими границами и к необходимости заключения новых торговых договоров с другими странами. Казалось бы, вполне логично и разумно, если процесс построения новых международных связей начнется после полного разрыва старых. Однако наступившая в одночасье "смена правил игры" способна нанести удар как по взаимному товарообороту между Великобританией и ЕС, так и по финансовым транзакциям между ними. Туманный Альбион будет вынужден вернуться к нормам ВТО при торговле со своими бывшими партнерами из ЕС.
Более того, перестав быть частью ЕС, Великобритания будет вынуждена перестраивать свои отношения и со всеми другими внешнеторговыми партнерами. Это чревато как минимум более или менее продолжительными перебоями с экспортными и импортными поставками, а также бурным всплеском контрабанды. В среднесрочном периоде экономика страны переживет серьезное потрясение. И вовсе не факт, что оно пойдет ей на пользу в более отдаленной перспективе, даже с учетом того, что Великобритания предусмотрительно сохранила собственную валюту. Однако достаточно близкий исторический пример распада Советского Союза все же говорит о том, что этот путь вполне возможен и реален.
Парадоксально, но мотивированное политикой решение по поводу Brexit приходит в противоречие с уже сложившимся по факту экономическим единством Великобритании с другими европейскими странами в составе ЕС. Именно поэтому обе стороны процесса вынуждены переносить затянувшийся "развод" и делают все новые попытки смягчить и упорядочить этот процесс. Напомним, что Великобритания входила в Европейское экономическое сообщество еще с далекого 1973 года. Позднее на базе ЕЭС был основан Европейский союз.
Между тем британская экономика, как часть экономики ЕС, может в самое ближайшее время пострадать от международных торговых войн. В середине октября стало известно, что США введут импортные пошлины в размере 25% на 150 видов товаров из ЕС. Среди них значатся односолодовый виски и печенье из Великобритании. Кроме того, пошлина в размере 10% будет введена на новые британские самолеты. В то же время в случае стремительного выхода из ЕС Великобритании придется в одиночку выстраивать новые торговые отношения с США. С тактической точки зрения было бы трудно выбрать более неблагоприятное время для этого. Дональд Трамп перед выборами на второй президентский срок будет рад заключить еще одно "великолепное" торговое соглашение. Но не стоит ожидать, что он займет в сложившейся ситуации мягкую дружественную позицию.
Шок для рядовых британцев
В случае реализации жесткого сценария Британия рискует столкнуться с серьезными временными трудностями. Не будем забывать о том, что она является островным государством. Образно говоря, "зима и Brexit" могут наступить неожиданно. Известие о запуске британским правительством чрезвычайного плана действий Yellowhammer выглядит как весьма запоздалый шаг.
Между тем граждане Великобритании в лучших советских традициях запасаются продуктами питания, медикаментами и товарами первой необходимости. По-видимому, части из них придется перенять и практику челночных поездок в магазины на континент. Благо, что проложенный под проливом Ла-Манш Евротоннель это позволяет. Британские торговые сети также создают складские запасы востребованных товаров. И все же жесткий вариант Brexit определенно станет шоком для рядового потребителя.
Добавим, что с технической точки зрения перебои в импортных поставках можно будет быстро преодолеть за счет транзита всех необходимых товаров через территорию третьих стран. Потребность в этом может появиться до момента, когда появится определенность с новыми правилами внешней торговли с ЕС. Однако это явно вызовет существенный рост оптовых и розничных цен. Хорошим примером подобной схемы является быстро наладившаяся практика поставки санкционных товаров в Россию через Беларусь.
Если же переходить на макроэкономический уровень, то согласно экспертной оценке, британская экономика в случае выхода из ЕС без торговой сделки потеряет примерно 252 млрд фунтов стерлингов в течение 15 лет. Согласно другим данным, ее потери при подобном сценарии составят около 57 млрд евро в год.
В случае мягкого Brexit вполне вероятно постепенное установление достаточно комфортного режима двусторонней торговли по примеру таких стран, как Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Они не входят в ЕС, но при этом имеют доступ на европейский рынок и являются компонентом так называемого Европейского экономического пространства. Проблема заключается в том, что эти государства являются субъектами права ЕС, что неприемлемо для Великобритании.
Иными словами, в текущих попытках Туманного Альбиона разорвать политическое единство с ЕС при сохранении общего рынка заложено почти непреодолимое внутреннее противоречие. Решение пока не найдено, и Британия склонна к очередному переносу окончательной даты выхода из ЕС с 31 октября на более поздний срок.
Скорее всего, мучительная история выхода Соединенного Королевства из состава ЕС все же завершится в мягкой форме с подписанием соответствующего соглашения. Иначе долготерпение представителей единой Европы не имело бы никакого смысла, как и уже состоявшаяся в связи с Brexit смена двух премьер-министров Великобритании.