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Турция не против вхождения курдов в органы местного управления на севере Сирии

ТАСС, 23 октября. Анкара не видит проблемы в участии сирийских курдов в управлении на местном уровне на севере Сирии в районах, где это оправдано. Об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами агентства Anadolu.

"Управление в зоне безопасности [на севере Сирии] будет осуществлять местное население. В районах, где живет много наших курдских братьев, в руководстве будут они. В этом плане у нас нет возражений. Главное, чтобы из региона ушли все террористы", - сказал он.

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