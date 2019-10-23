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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп заявил, что США и Турция успешно создали зону безопасности в Сирии

Глава Белого дома также пообещал выступить с заявлением относительно ситуации на турецко-сирийской границе

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. США и Турции удалось создать зону безопасности в Сирии. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп.

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"Крупный успех на границе Турции и Сирии. Создана зона безопасности!" - написал американский лидер в Twitter.

По его оценке, "прекращение огня [Турцией] продержалось, и боевые миссии завершились". "Курды находятся в безопасности, работали с нами очень хорошо. Захваченные [ранее] боевики [террористической группировки] "Исламское государство" (запрещена в России) содержатся под контролем", - добавил Трамп.

Он также сообщил, что выступит в 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 мск) из Белого дома с заявлением относительно ситуации на турецко-сирийской границе.

Теги
СШАСирияТурцияТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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