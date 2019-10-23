СМИ: турецкая армия установила военный КПП близ сирийского города Рас-эль-Айна

ТАСС, 23 октября. Отряды турецкой армии установили военный контрольно-пропускной пункт (КПП) неподалеку от сирийского приграничного города Рас-эль-Айна.
Об этом в среду сообщило агентство SANA.
По имеющейся информации, "турецкие силы оборудовали армейский КПП в деревне Эс-Салахия, расположенной на западе от Рай-эль-Айна".
Как отмечает телеканал Al-Ekhbariya, военнослужащие, устанавливавшие КПП, "подняли над ним турецкий флаг".
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.