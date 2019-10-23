СМИ: турецкая армия установила военный КПП близ сирийского города Рас-эль-Айна

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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Об этом в среду сообщило агентство SANA.

По имеющейся информации, "турецкие силы оборудовали армейский КПП в деревне Эс-Салахия, расположенной на западе от Рай-эль-Айна".

Как отмечает телеканал Al-Ekhbariya, военнослужащие, устанавливавшие КПП, "подняли над ним турецкий флаг".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.