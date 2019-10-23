США призвали Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Турки заключают другие соглашения (по Сирии - прим. ТАСС) с россиянами. Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными по поводу того, что это за соглашения", - сказал он.

"Мы всегда пристально следим за россиянами, где бы они ни были", - добавил ведущий брифинга.

Представитель администрации заявил, что Соединенные Штаты стремятся к сохранению хороших отношений и с Турцией, и с сирийскими курдами, Вашингтон будет работать с обеими сторонами.

"Мы надеемся на хорошие отношения с Турцией, членом НАТО, и мы также хотим продолжить поддерживать хорошие отношения с курдами в Сирии", - сказал он. "Мы продолжим работать с турками, с курдами, с нашими союзниками", - добавил он.

Ведущий брифинга сообщил, что власти США в рамках "частных дискуссий" продолжат выражать Турции недовольство в связи с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"У нас много как публичных, так и частных бесед относительно С-400. Мы считаем это очень плохой идеей для Турции, конечно, это плохая идея для НАТО. <...> Мы продолжим частные дискуссии с ними, чтобы выразить наше недовольство", - сказал он.