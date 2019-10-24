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Миграционная политика Трампа

Трамп заявил о строительстве пограничной стены в штате, который не находится на границе

Речь шла о штате Колорадо

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о строительстве пограничной стены в штате Колорадо, который не примыкает к американо-мексиканской границе. Его выступление в Питтсбурге (штат Пенсильвания) на конференции, посвященной добыче сланцевых энергоносителей, транслировал сайт Белого дома.

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"Знаете, почему мы собираемся одержать победу [на выборах] в [граничащем с Мексикой штате] Нью-Мексико? Потому что они [его жители] хотят безопасности на своей границе. У них ее не было, - сказал президент. - Мы строим стену на границе Нью-Мексико. Мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую, большую стену, которая действительно эффективна, которую нельзя перелезть и нельзя подкопать".

"Мы строим стену в Техасе. Мы не строим стену в Канзасе (штат не находится на границе - прим. ТАСС), но они [его жители] получают пользу от тех стен, о которых мы только что говорили", - добавил американский лидер.

Колорадо расположен севернее Нью-Мексико, американские власти ранее не сообщали о строительстве в этом штате каких-либо пограничных стен. Вместе с тем вдоль реки Колорадо, в штате Аризона, у американо-мексиканской границы, строится часть стены.

Демократы подвергли главу вашингтонской администрации резкой критике за такие высказывания.

Ситуация на границе

При Трампе борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году он пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Хозяин Белого дома убежден в том, что нелегальные иммигранты являются преступниками.

В октябре прошлого года он пригрозил, что закроет южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через их страну поток мигрантов из государств Центральной Америки, стремящихся попасть в США. Кроме того, Трамп распорядился направить на помощь пограничникам несколько тысяч военнослужащих.

15 февраля он подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. Как пояснили в Белом доме, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с соседней страной протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдМиграционная политика Трампа
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