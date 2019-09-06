Стена вместо "сдерживания РФ". Как Трамп нашел деньги для своего главного проекта

В начале 2019 года Трамп ввел режим чрезвычайного положения в стране для того, чтобы получить в общей сложности около $8 млрд на возведение барьера по линии Пентагона. Из них $3,6 млрд предполагалось перенаправить из ранее утвержденных проектов военного строительства.

Центр подготовки Национальной гвардии США в Пуэрто-Рико. Склад для хранения опасных материалов на американской военной базе в Германии. Учебно-тренировочный центр для спецподразделений в Эстонии. Это лишь три из 127 проектов, финансирование которых будет перенаправлено на строительство 175 миль (281 км) стены на границе с Мексикой. Как Дональд Трамп провернул такой маневр?

Что это за проекты, стало известно из письма нового министра обороны Марка Эспера, опубликованного 3 сентября. Согласно документу, лишатся финансирования строительные работы в 23 штатах, а также в 19 странах Европы и Азии, трех территориях США и некоторых засекреченных локациях. По словам Эспера, перераспределение средств поможет военным лучше оказывать поддержку усилиям Министерства внутренней безопасности по патрулированию границы.

Пентагон настаивает, что финансирование этих проектов будет лишь "задержано" или "приостановлено", но реальность такова, что Конгресс должен заново одобрить их, прежде чем им снова будут выделены деньги. Таким образом, Вашингтон фактически отменил ряд военных проектов до их повторного утверждения.

Россия, Пуэрто-Рико и начальная школа в Японии

Перераспределять деньги будут поровну — $1,8 млрд поступит из зарубежных проектов, еще $1,8 млрд — из "домашних". Примерно $400 млн будет извлечено из проектов в Пуэрто-Рико, связанных с восстановлением после урагана "Мария".

Еще $771 млн Трамп заберет из "Европейской инициативы сдерживания", которая призвана "противостоять принуждению и агрессии со стороны России в регионе". В соответствии с бюджетным запросом на 2018 год расходы на эту программу составили $4,8 млрд, а на текущий год Пентагон запрашивал уже $6,5 млрд — то есть на $1,7 млрд больше. Эти деньги, в частности, идут на военные учения ВС США с союзниками по НАТО и другими зарубежными партнерами, "особенно в Восточной Европе".

Среди других целей программы — увеличить объемы складируемой в Европе военной техники и тяжелых вооружений США, модернизировать оснащение американских сухопутных войск на континенте, а также повысить способности ВВС "быстро расширять масштабы операций" в условиях боевых действий. В "Европейскую инициативу сдерживания" входит $250 млн на то, "чтобы помочь Украине защитить свой территориальный суверенитет". В конце августа стало известно, что эти деньги Трамп также хочет заморозить.

Кроме того, согласно письму Эстера, база Рамштайн в Германии и база Фэрфорд в Великобритании недополучат $119 млн и $87 млн на развертываемые системы авиационного базирования (Deployable Air Base System, DABS). А военная база на острове Окинава лишится почти $95 млн на строительство начальной школы.

На территории непосредственно Штатов останутся без финансирования четыре десятка строительных инициатив — от оружейного магазина в Алабаме ($5 млн) до пирса в штате Вашингтон ($89 млн). В штате Вирджиния перераспределение средств коснется сразу четырех военных проектов на общую сумму $77 млн.

Недовольство по обе стороны

Многие парламентарии выразили недовольство действиями Белого дома. По их словам, заморозка проектов может оставить штаты без рабочих мест и вообще — подорвать военный потенциал ВС США. "Забирать деньги у наших военных, в том числе средства на поддержку важнейших проектов здесь, в Вирджинии, будет означать, что мы менее подготовлены для борьбы с угрозами здесь, дома, и за рубежом", — указал сенатор Марк Уорнер (штат Вирджиния).

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер пошел еще дальше и заявил, что Трамп "разграбил программу по сдерживанию российской агрессии" и тем самым "снова отдал приоритет Владимиру Путину, а не безопасности граждан США и наших союзников".

С демократами согласились и некоторые республиканцы. Сенатор Сьюзан Коллинз (штат Мэн) усомнилась в том, что президент имеет конституционные полномочия на заморозку финансирования. Сенатор Митт Ромни (штат Юта) сказал, что он "разочарован" действиями Трампа, отметив при этом, что "финансирование пограничной стены является важным приоритетом".

Остальные республиканцы, стиснув зубы, были вынуждены одобрить действия президента. Многие из них будут переизбираться в 2020 году и поэтому стоят перед дилеммой: пойти против Трампа и осудить заморозку проектов или поддержать ее и тем самым согласиться с ущербом для штатов, которые они представляют.

Растущее раздражение по поводу стены, скорее всего, будет означать, что демократы попытаются заблокировать перераспределение средств в Конгрессе. А это значит, что скоро нас ждет очередная бюджетная битва с непредсказуемым концом.

Артур Громов