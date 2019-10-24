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Президент Боливии допустил возможность проведения второго тура выборов

Согласно данным, полученным после проверки 98,42% бюллетеней, за Эво Моралеса проголосовали 46,83% избирателей

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес заявил в четверг, что признает итоги прошедшего в воскресенье голосования на выборах главы государства, если они покажут необходимость проведения второго тура.

"Все еще не подсчитаны около 120 тыс. голосов, если наш отрыв станет меньше 10%, мы признаем эти результаты. Если окончательный итог покажет необходимость второго тура, мы будем в нем участвовать", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Ранее Моралес заявил о своем переизбрании на пост президента Боливии уже по итогам первого тура. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса во вторник сказал, что не признает победу главы государства в первом туре.

Согласно последним данным, полученным после проверки 98,42% бюллетеней, за Моралеса проголосовало 46,83%, за Месу - 36,73%.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
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