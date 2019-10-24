Моралес объявил о своем переизбрании на пост президента Боливии уже по итогам первого тура

ТАСС, 24 октября. Президент Боливии Эво Моралес, который борется за переизбрание на новый срок, объявил о своей победе на выборах главы государства уже по итогам первого тура. С таким утверждением он выступил в четверг на пресс-конференции в Ла-Пасе. Трансляция мероприятия ведется на телеканале Telesur.

"Мы победили в первом туре, разница [между мной и наиболее популярным кандидатом от оппозиции Карлосом Месой] составила 600 тыс. голосов", - отметил Моралес. При этом он подчеркнул, что оппозиция, несогласная с результатами народного волеизъявления, не "хочет считаться с голосами коренного населения, тем самым дискриминируя определенную группу граждан".

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.