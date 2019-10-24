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СМИ: в центре Бейрута произошли столкновения демонстрантов со сторонниками правительства

По информации телеканала Al Hadath, стычки начались после того, как демонстранты отвергли призыв к диалогу с властями, прозвучавший в речи президента республики Мишеля Ауна

БЕЙРУТ, 24 октября. /ТАСС/. Столкновения между участниками протестного движения и сторонниками правительства произошли в четверг в центре Бейрута. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath

По его информации, стычки начались после того, как демонстранты отвергли призыв к диалогу с властями, прозвучавший в речи президента республики Мишеля Ауна. Как утверждает телеканал, по меньшей мере один из активистов получил ранение. Силы безопасности, охраняющие правительственный дворец на площади Риада Сольха, вмешались в события и пресекли драки.

Ранее, обращаясь к участникам протестного движения, президент Ливана объявил о своей готовности вступить с ними в конструктивный диалог, который, по его словам, представляет собой наилучший путь спасения страны. "Я готов встретиться с протестующими и выслушать их требования, а также высказать свою позицию", - отметил он. Речь Ауна стала его первым публичным выступлением после продолжающихся неделю антиправительственных демонстраций в Бейруте и других городах страны.

В понедельник демонстранты отвергли антикризисный план, разработанный коалиционным кабинетом премьер-министра Саада Харири в ответ на волну массовых протестов, охвативших страну.

Теги
ЛиванАун, Мишель
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