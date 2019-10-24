Столтенберг назвал распад ДРСМД аргументом для увеличения расходов стран НАТО на оборону

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является дополнительным аргументом для увеличения расходов стран НАТО на оборону. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

"Прекращение действия ДРСМД является дополнительным аргументом для увеличения расходов на оборону, - заявил Столтенберг. - Но я хочу снова подчеркнуть, что мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны".

По его мнению, "распад ДРСМД [в результате одностороннего выхода из него США] будет означать еще больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие". "Это добавляет неопределенность и непредсказуемость, на которые страны НАТО должны реагировать", - добавил он.

В среду, выступая на круглом столе по вопросам разоружения, Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает всерьез предложенный Россией мораторий на развертывание на европейском континенте наземных крылатых ракет, поскольку, по мнению альянса, Россия якобы уже развернула подобные системы на своей европейской территории.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер, выступая в четверг в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, вновь призвал европейские страны активнее увеличивать оборонные расходы и прекратить попытки ограничить доступ американскому ВПК на европейский рынок оборонных заказов. Он отметил, что хотя в 2014 году на саммите в Уэльсе все страны НАТО обязались довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году под предлогом ответа на "российскую угрозу", к 2020 году лишь восемь из 29 государств альянса достигли такого уровня оборонных ассигнований.