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Акции протеста в Ираке

СМИ: в беспорядках в Багдаде и других провинциях Ирака погибли более 20 человек

Еще около 1,8 тыс. пострадали

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб, около 1,8 тыс. пострадали в пятницу в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака. Об этом сообщила правительственная Высшая комиссия по правам человека, передает телеканал Al Arabiya. Только в Багдаде зафиксировано восемь жертв столкновений.

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Во многих провинциях протестующие жгут здания местных администраций, а также партий и государственных учреждений. Наиболее ожесточенные столкновения происходят на юге страны, где сразу в нескольких городах группы протестующих предприняли попытки прорваться в офисы шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"). В ответ бойцы "шиитской милиции" открывали по людям огонь.

По поступающей информации, в провинции Ди-Кар, в административном центре которой, - городе Эн-Насирия - днем произошли кровопролитные столкновения, введен комендантский час. Протестующие требовали отставки правительства Ирака. После перепалок с силовиками участники акций пошли на штурм здания местной администрации, ворвались внутрь и подожгли его. По последним данным, комендантский час введен еще в двух провинциях страны - Басре и Васите.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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