Президент Чили попросил правительство уйти в отставку на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в субботу попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне охвативших страну социальных протестов.

Что нужно знать о беспорядках в Чили

"Мы находимся на войне". Что нужно знать о беспорядках в Чили

"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter. Он также сообщил, что, "если обстоятельства позволят, он намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Ранее стало известно, что правительство республики не будет объявлять новый комендантский час в столице в связи с нормализацией ситуации с протестами.

"В течение последних дней в Столичном регионе было нормализовано функционирование города и жизнь его жителей благодаря усилиям всех граждан. В связи с этим было принято решение, что нынешняя ситуация позволяет не продлевать комендантский час с настоящего момента", - говорится в заявлении армии страны.

По данным радиостанции Bio-Bio, комендантский час также прекратит действовать в Вальпараисо, Консепсьоне и ряде других городов. Ограничения на передвижение по улицам в ночные часы действовали в Сантьяго и других регионах с 19 октября.