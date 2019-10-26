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Беспорядки в Чили
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Президент Чили попросил правительство уйти в отставку на фоне протестов

Себастьян Пиньера при этом сообщил о возможности отмены чрезвычайного положения во всех регионах начиная с 27 октября

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в субботу попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне охвативших страну социальных протестов.

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"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он в ходе обращения, которое транслировалось в Twitter. Он также сообщил, что, "если обстоятельства позволят, он намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Ранее стало известно, что правительство республики не будет объявлять новый комендантский час в столице в связи с нормализацией ситуации с протестами.

"В течение последних дней в Столичном регионе было нормализовано функционирование города и жизнь его жителей благодаря усилиям всех граждан. В связи с этим было принято решение, что нынешняя ситуация позволяет не продлевать комендантский час с настоящего момента", - говорится в заявлении армии страны.

По данным радиостанции Bio-Bio, комендантский час также прекратит действовать в Вальпараисо, Консепсьоне и ряде других городов. Ограничения на передвижение по улицам в ночные часы действовали в Сантьяго и других регионах с 19 октября.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
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