"Мы находимся на войне". Что нужно знать о беспорядках в Чили

В Москве есть "Тройка", а в Сантьяго — Bip! Card, названная так по звуку, который издает валидатор во время прохода в метро и автобусы. С подорожавших тарифов на эту карточку начались протесты, которые быстро распространились за пределы столицы Чили. Почему в самой благополучной стране Южной Америки вспыхнули массовые беспорядки?
Протесты начались из-за подорожавшего проезда…
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее десяти автобусов. Из-за протестов метро пришлось закрыть. Ущерб, нанесенный инфраструктуре и поездам, оценивается в $300 млн, из-за действий вандалов придется восстанавливать порядка 40% всех станций.
В результате беспорядков погибли по меньшей мере 13 человек. Только за одни сутки протестов были задержаны более 1400 человек. Из-за беспорядков власти Сантьяго отменили занятия в школах.
У посольства РФ в Чили нет данных о пострадавших во время беспорядков россиянах. Тем не менее МИД РФ призвал российских граждан, находящихся в Сантьяго и других городах Чили, проявлять осторожность.
…но причины недовольства чилийцев гораздо более глубокие
Кризис был вызван протестами по поводу повышения платы за проезд в общественном транспорте, но он отражает нарастающее недовольство чилийцев сильным экономическим неравенством, а также дорогостоящими системами здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения, передает Reuters.
Би-би-си указывает, что, несмотря на растущие зарплаты и падающий уровень бедности, Чили остается страной с самым высоким показателем неравенства среди 30 наиболее богатых стран мира по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Именно поэтому большая часть граждан страны чувствует, что плоды экономического роста распределяются несправедливо, пишет Financial Times.
Впервые со времен Пиночета в Чили был введен режим ЧП
19 октября президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице страны, провинции Консепсьон и регионе Вальпараисо. 20 октября режим ЧП расширили еще на три города и прилежащие коммуны — Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. На следующий день к ним прибавились города Антофагаста и Вальдивия. В коммунах были назначены ответственные за национальную оборону в регионе, которые могут привлекать военных для обеспечения порядка.
Срок действия режима чрезвычайного положения — 15 дней. В случае необходимости он может быть продлен. Впервые со времен падения режима Аугусто Пиночета в 1990 году была привлечена армия и бронетехника.
В столице был объявлен комендантский час с 22:00 (04:00 мск) 19 октября до 07:00 (13:00 мск) 20 октября. Несмотря на запрет нахождения на улице, в городе было зарегистрировано несколько случаев мародерства. В одном из супермаркетов произошел пожар, в результате которого погибли три человека.
Президент сравнил происходящее с войной
"Мы находимся на войне. У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях", — сказал глава государства в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала 24 Oras.
"Мы прекрасно понимаем, что у них есть определенная степень организации и координации, что свойственно преступным группировкам", — отметил Пиньера. Он также призвал "все политические силы осудить случаи насилия" и раскритиковал тех, кто пока не высказался однозначно против беспорядков.
Депутаты пошли на попятную
Палата депутатов Чили 21 октября одобрила законопроект, разрешающий исполнительной власти отменить повышение стоимости проезда в метро. На следующий день документ поддержал сенат. Теперь Министерству транспорта и телекоммуникаций совместно с Минфином предстоит разработать соответствующий верховный акт, изыскав "ресурсы, позволяющие поддержать равновесие финансовой системы и компенсировать реальную стоимость тарифа". Данная мера обойдется бюджету страны приблизительно в $4,8 млн в этом году.
Президент также взял более примирительный тон, заявив о готовности встретиться с лидерами оппозиции, чтобы заключить "новый общественный договор" для смягчения неравенства.