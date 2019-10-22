"Мы находимся на войне". Что нужно знать о беспорядках в Чили

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее десяти автобусов. Из-за протестов метро пришлось закрыть. Ущерб, нанесенный инфраструктуре и поездам, оценивается в $300 млн, из-за действий вандалов придется восстанавливать порядка 40% всех станций.

В результате беспорядков погибли по меньшей мере 13 человек. Только за одни сутки протестов были задержаны более 1400 человек. Из-за беспорядков власти Сантьяго отменили занятия в школах.

У посольства РФ в Чили нет данных о пострадавших во время беспорядков россиянах. Тем не менее МИД РФ призвал российских граждан, находящихся в Сантьяго и других городах Чили, проявлять осторожность.