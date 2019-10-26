СМИ: семь человек пострадали в стычках между демонстрантами и солдатами на севере Ливана

БЕЙРУТ, 26 октября. /ТАСС/. Не менее семи человек пострадали в столкновениях, которые вспыхнули в субботу между участниками протестного движения и военнослужащими на севере Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen .

По его информации, стычки начались после того, как ливанская армия попыталась разблокировать в районе Беддави шоссе между портом Триполи (90 км от Бейрута) и горным районом Аккар. Ранее солдаты пытались безуспешно уговорить участников уличных акций разойтись по домам. После применения гранат со слезоточивым газом военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Армия подключилась к усилиям по восстановлению транспортного сообщения между Бейрутом и провинциями страны после обращения к ней премьер-министра Саада Харири. Военным удалось расчистить шоссе в международный аэропорт имени Рафика Харири. Попытка солдат и жандармов возобновить движение по эстакаде Ринг, связывающей западные и восточные кварталы столицы, однако, не имела успеха. Пришедшие из центра города демонстранты вновь перекрыли по ней проезд.

Антиправительственные выступления в Ливане продолжаются 10-ый день. По данным Al Mayadeen, в субботу на площади в центре столицы пришло значительно меньше людей.

У здания дворца правосудия в Бейруте состоялась крупная демонстрация сторонников Свободного патриотического движения (СПД), поддерживающего президента Ливана Мишеля Ауна. Ее участники приветствовали призыв главы государства к национальному диалогу по выходу из кризиса. Руководство СПД ранее выдвинуло несколько законопроектов по борьбе с коррупцией, в частности о возвращении незаконно присвоенных государственных средств, который вызвал положительную реакцию у ливанской общественности.