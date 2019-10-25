Многотысячные протесты: куда дует ветер в Ливане?

В небе над Бейрутом — дым и запах горящих покрышек: демонстранты в Ливане завершают вторую неделю антиправительственных выступлений. Столица оказалась парализована: участники акций протеста, которые проходят с ливанским колоритом, под звуки музыки, с песнями и танцами, блокируют дороги города, перекрывают трассы, связывающие северные и южные районы страны. Вмешательство премьер-министра республики Саада Харири, выступившего в понедельник с рядом инициатив в качестве уступок, не умерило пыла ливанцев. Практически каждый день на улицы страны выходят по полтора миллиона (из чуть более чем 4 млн общего населения) манифестантов и требуют отставки правительства, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. 24 октября в первом публичном выступлении после начала антиправительственных демонстраций о готовности к диалогу заявил президент республики Мишель Аун, манифестанты его призыв отвергли.

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Требования демонстрантов отражают копившееся годами недовольство в ливанском обществе, весьма типичное для Ближнего Востока. Его причины — в безработице (почти 40% ливанской молодежи не могут найти работу в своей стране), системной коррупции, проблему которой признает само правительство, и неспособности политического истеблишмента решить экономические проблемы. Под похожими лозунгами в начале месяца прокатилась волна протестов и по Ираку, где власти быстро взяли ситуацию под контроль силовыми методами, однако общее число жертв превысило 150 человек. В Ливане демонстрации носят мирный характер, но тем не менее в результате вспыхивающих столкновений уже пострадали более 200 человек. Республика, которую миновал прямой огонь так называемой арабской весны, какое-то время казалась оазисом спокойствия на Ближнем Востоке. Но эта страна с критической массой палестинских, а теперь и сирийских беженцев, неспокойной границей с Израилем, по сути, всегда находилась в состоянии войны (гражданская война, июльская война 2006 года) или нестабильности. На чем стоит ливанский кедр? Ливан — этнически неоднородное, многоконфессиональное государство с уникальным социально-политическим устройством. Исторически там сложились два основных блока политических сил — христианский и мусульманский, на протяжении истории соотношение между ними менялось, а противоречия периодически приводили к столкновениям. Ливан — единственная арабская страна, в которой официально признаны 18 религиозных общин (12 христианских, пять мусульманских и одна иудейская). Там проживают христиане-марониты, католики, православные, шииты, сунниты и друзы. В основу создания независимого Ливана в 1943 году легло соглашение между влиятельными маронитскими и суннитскими семьями. Согласно межобщинным договоренностям, пост президента страны должен занимать христианин-маронит, премьер-министра — мусульманин-суннит, спикера парламента — мусульманин-шиит. По конфессиональному признаку выстраиваются также избирательная система и структура парламента: он избирается по принципу представительства от религиозных общин (соотношение христиан и мусульман должно составлять шесть к пяти). В состав парламента при этом от мусульман должны входить и сунниты, и шииты, и друзы — в численности по убывающей. Портфели в правительстве также распределяются между представителями разных конфессий. Конфессиональное государственное устройство и партийная система Ливана тесно связаны и переплетены. "Все — значит все!"

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Уникальность нынешних протестов в Ливане заключается в том, что они этот конфессионализм словно перешагнули. Назревавшее годами недовольство перешло и этнические, и конфессиональные границы. Протесты охватили и шиитские, и суннитские, и христианские районы, и это указывает на то, что сейчас в крайне острой форме вскрылись именно внутренние противоречия. У движения нет ярко выраженных лидеров и структуры. Ливанцы выходят на улицы с национальными флагами по призывам в социальных сетях. Эта стихийность придает ему силу, лишает власти возможности использовать какой-то один рычаг для эффективного сдерживания движения, например, посредством влияния на его лидеров. У демонстрации нет лица, как и нет лица у тех, против кого она направлена. "Все — значит все!" — так звучит один из лозунгов манифестантов. Ливанцы устали от всего политического истеблишмента. От 81-летнего спикера парламента Набиха Берри, который занимает эту должность с ноября 1992 года, и от премьер-министра Саада Харири, который сменил на данном посту своего отца-миллиардера. Согласно Индексу восприятия коррупции за 2018 год, составленному антикоррупционным движением Transparency International ("Транспэренси интернэшнл"), Ливан занял 138-е место из 175. Рейтинг основан на восприятии степени коррумпированности государственного сектора: первая позиция свидетельствует о минимальном уровне коррупции, а 175-я — о крайне высоком. И корнем данной проблемы является конфессиональная политическая система, которая попросту изжила себя, оказалась неспособной противодействовать угрозам и вызовам современности. Это касается в том числе и общественной безопасности. Раздел власти между элитой, представляющей различные сообщества, привел к тому, что страна оказалась поделена несколькими кланами, использующими конфессиональный фактор для поддержания собственной власти. Эти люди распределяют богатство и услуги между собой, что, по мнению экспертов, фактически привязывает граждан к правящей элите. Это препятствует развитию регулятивных госучреждений, не позволяет развиваться гражданскому обществу. Ключевые посты в государстве удерживает шиитская партия "Амаль", представляющая крупнейшую из 15 религиозных общин Ливана. Ее лидер — один из видных местных политиков Набих Берри. Его личное состояние, как пишут СМИ, составляет около 6 млрд долларов. "Амаль" действует в тандеме с шиитским движением "Хезболлах" во главе с Хасаном Насруллой. Его поддерживает маронитское Свободное патриотическое движение во главе с генералом Мишелем Ауном, а также маронитская партия "Марада" и ее лидер Сулейман Франжье. "Хезболлах", по сути, создала в Ливане свое государство в государстве с собственной армией численностью до 30 тысяч человек. Если шииты оказались зависимы от проиранского тандема "Амаль" — "Хезболлах", то сунниты находятся под влиянием Саудовской Аравии. Основная политическая сила суннитов — "Аль-Джамаа аль-Исламия". Среди лидеров суннитов можно выделить Саада Харири — второго сына убитого премьер-министра Рафика Харири, родившегося и выросшего в Эр-Рияде, а также миллиардера Наджиба Микати. Лидер друзов Валид Джумблат также вовлечен в крупный бизнес и, по мнению наблюдателей, получает свой кусок государственного пирога. Ливанские кланы, ряд представителей которых перечислен выше, оказались неспособны решить основные назревшие задачи: поддерживать благосостояние ливанцев, устранить проблему беженцев (как сирийских, так и палестинских) и снизить уровень безработицы, особенно среди молодежи. Хватит ли пряников?

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Почти сразу после начала антиправительственных манифестаций ливанская элита заговорила на языке уступок. Вечером 17 октября протестующие вышли на улицы в ответ на ставшее последней каплей решение властей ввести налог на пользование приложением WhatsApp в размере шести долларов в месяц, и уже на следующий день оно было отозвано. Кабмин незамедлительно отказался от введения новых налогов, которые послужили триггером процесса, вызвавшего всенародный бунт, и объявил о сокращении на 50% зарплаты министрам и депутатам парламента. Саад Харири заявил, что дает правительству 72 часа на то, чтобы подготовить ответы на его вопросы об урегулировании кризиса. Вторая неделя протестов заставила говорить президента Мишеля Ауна. В своем обращении, которое транслировали телеканалы, он объявил о готовности вступить с демонстрантами в конструктивный диалог. Аун признал необходимость реформ и развития политической системы и пообещал, что в скором времени будет разработан закон о возвращении незаконно присвоенных государственных средств. Но лидеры протестующих отвергли призыв к диалогу с властями, прозвучавший в речи президента. В своем воззвании они высказались за формирование правительства национального спасения с широкими полномочиями, роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Здесь нужно вспомнить, что формирование действующего кабмина Ливана, отставки которого сейчас требуют протестующие, длилось более восьми месяцев. Выборы состоялись в мае 2018 года, а состав правительства был объявлен только в январе 2019-го. Таким образом, есть вероятность, что дальнейшее обострение политического противостояния в Ливане и отставка правительства приведут страну к еще более тяжелым последствиям. При этом глава МИД республики Джебран Басиль уже выразил тревогу, что митинги в стране также могут поддерживать заинтересованные иностранные силы. "Хезболлах" не участвует

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