СМИ: более 20 сирийских оппозиционеров ликвидированы курдами на севере Сирии

ТАСС, 27 октября. Курдские бойцы ликвидировали на север-востоке Сирии свыше 20 членов формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые выступают на стороне Турции в проводимой ей военной операции в САР. Об этом сообщило в воскресенье агентство Firat со ссылкой на заявление коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

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По данным СДС, основу которой составляют курдские военизированные отряды, ее бойцы "отразили массированную атаку "наемников турецкой армии" в северо-восточном регионе Сирии". В результате столкновений, отмечает коалиция, "22 члена оппозиционных группировок были уничтожены". Кроме того, по данным СДС, курдским бойцам удалось уничтожить бронетранспортер турецкой армии.

Как сообщил новостной портал Al Watan, в северо-восточной провинции Хасеке с утра воскресенья идут ожесточенные бои между подразделениями регулярной сирийской армии и формированиями вооруженной оппозиции. Боестолкновения зафиксированы, в частности, у населенных пунктов Баб-эль-Хейр и Марикиз, расположенных западнее города Абу-Расин.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.