Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Стороны договорились поддерживать по этой теме тесный контакт

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которого обсуждалась ситуация на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила журналистам в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Оба [лидера] обсудили наряду с некоторыми двусторонними вопросами текущую ситуацию на северо-востоке Сирии. Они договорились поддерживать по этой теме тесный контакт", - отметила Деммер.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
WSJ: Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу
Как отмечает газета, к настоящему моменту точно не известно, принято ли в Белом доме окончательное решение о выходе из договора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС