Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в воскресенье телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которого обсуждалась ситуация на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила журналистам в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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"Оба [лидера] обсудили наряду с некоторыми двусторонними вопросами текущую ситуацию на северо-востоке Сирии. Они договорились поддерживать по этой теме тесный контакт", - отметила Деммер.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.