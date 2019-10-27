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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Эспер заявил, что США продолжат охоту за новыми лидерами ИГ в случае их возникновения

Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об уничтожении главаря ИГ, министр обороны США назвал аль-Багдади не просто лидером террористической организации, но также ее "основателем и идейным вдохновителем"

ТАСС, 27 октября. Соединенные Штаты после ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади продолжат следить за появлением новых лидеров организации и будут бороться с ними в случае их возникновения. Об этом в воскресенье в интервью телекомпании CNN заявил министр обороны США Марк Эспер.

"В случае если новый лидер или лидеры появятся, мы [США] будем также их преследовать", - заявил он.

Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа об уничтожении аль-Багдади, он назвал последнего не просто главарем террористической организации, но также ее "основателем и идейным вдохновителем". Эспер добавил, что в ходе спецоперации два американских военнослужащих получили незначительные ранения, но уже вернулись к службе.

Эспер также рассказал подробности операции по ликвидации аль-Багдади, разрешение на проведение которой было получено от Трампа. "Мы попытались вызвать его [аль-Багдади] и попросить сдаться. Он отказался. Он спустился в тоннель, мы попытались преследовать его, однако он, вероятно, взорвал на себе пояс смертника", - сказал глава Минобороны. Он добавил, что "если бы [ВС США] не захватили его, то они бы его уничтожили".

Эспер также отметил "великолепную" работу, которую проделали военнослужащие США в рамках операции по уничтожению главаря ИГ.

Ранее в воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Он также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАСирияАбу Бакр аль-БагдадиЭспер, МаркЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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