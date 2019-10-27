Иранский министр заявил, что США уничтожили собственное создание, ликвидировав аль-Багдади

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что США уничтожили собственное создание, ликвидировав главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Ничего особенного! Вы просто убили свое собственное создание", - прокомментировал он запись президента США Дональда Трампа в Twitter об уничтожении главаря ИГ.

Ранее в воскресенье Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, американские военные не понесли потерь убитыми, тогда как вместе с главарем ИГ было ликвидировано множество бойцов группировки и его сообщников.