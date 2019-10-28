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СМИ: в Анкаре задержали 20 иностранцев по подозрению в причастности к ИГ

Их национальность не уточняется

АНКАРА, 28 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали не менее 20 иностранцев по подозрению в причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в понедельник Anadolu.

По его данным, сотрудники полиции провели спецоперацию в Анкаре. Национальность подозреваемых не уточняется.

Между тем 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШАИракСирияТурцияРоссияТрамп, Дональд
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