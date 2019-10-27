Трамп уверяет, что США уничтожили главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Американские военные в ходе спецоперации на северо-западе Сирии ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. С таким утверждением выступил в воскресенье президент США Дональд Трамп. Международная общественность с воодушевлением встретила новость о ликвидации боевика, однако представители ряда стран отметили, что его уничтожение не следует воспринимать как победу над ИГ.

"Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГ - самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире", - заявил Трамп, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам. По словам президента, Соединенные Штаты "разыскивали аль-Багдади в течение долгих лет", а его поимка и ликвидация "были высшим приоритетом национальной безопасности" для его администрации.

Как утверждает Трамп, вычислить примерное местонахождение террориста удалось "пару недель" назад, после чего американские военные пристально следили за его передвижениями. "Знаете, эти люди очень умные. Они больше не пользуются мобильными телефонами. Они блестяще [подкованы] в техническом плане. Они используют интернет лучше, чем практически кто-либо в мире, возможно, кроме Дональда Трампа", - отметил глава Белого дома. В конечном итоге удалось подтвердить, что главарь боевиков остановился на территории комплекса зданий, с которого, по словам главы вашингтонской администрации, и началась основная часть американской операции. Военнослужащие прибыли к месту на восьми вертолетах, ворвались в комплекс и начали его зачистку.

В результате, как заверил Трамп, все находившиеся с главарем ИГ сообщники либо сдались, либо были уничтожены на месте. Там же были 11 детей, они не пострадали. Сам аль-Багдади к этому времени попытался укрыться в одном из тоннелей. "Он добежал до конца тоннеля, преследуемый нашими собаками. Он привел в действие пояс смертника, подорвав себя и трех [своих] детей", - пояснил президент, добавив, что тело главаря ИГ было изуродовано, к тому же на него в результате взрыва обвалились стены тоннеля, однако его личность вскоре удалось подтвердить благодаря экспертизе ДНК. На месте проведения операции были также обнаружены тела двух женщин - жен аль-Багдади.

Ни один американский военнослужащий при этом не пострадал, однако ранения получила служебная собака, погнавшаяся за аль-Багдади в тоннель. Также Трамп рассказал, что в ходе операции планировалось использовать робота. Он должен был преследовать аль-Багдади вглубь тоннеля, но события развивались слишком стремительно, и его не стали применять.

Президент США отметил, что действия военных транслировались в прямом эфире в Ситуационной комнате Белого дома. Вместе с Трампом за ними наблюдали глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли и несколько членов комитета, вице-президент Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер и несколько генералов.

Возможные преемники

В ходе выступления Трамп отметил, что в Вашингтоне осознают, что у аль-Багдади могут быть преемники.

Как позднее в интервью телекомпании CNN заявил министр обороны США Марк Эспер, Соединенные Штаты намерены продолжать следить за возможным появлением новых лидеров ИГ и готовы бороться с ними.

Помощь других стран

Трамп подчеркнул, что в операции участвовали только американские военнослужащие. "У нас были свои собственные разведданные. Мы не получали много помощи, нам не нужно было много помощи", - сказал он, однако поблагодарил при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак за их поддержку. В частности, Трамп утверждал, что США предупредили РФ о готовящейся операции, однако не посвящали Москву в подробности касательно ее целей. "Россия отлично повела себя с нами, они открыли [воздушное пространство], - сказал Трамп. - Мы пролетели над определенными территориями, подконтрольными России. Россия повела себя потрясающим образом".

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, рост числа тех, кто заявляет об участии в ликвидации аль-Багдади и распространяет противоречивые подробности операции, вызывает сомнения в ее успехе. В Минобороны также подчеркнули, что не располагают информацией о содействии пролету американской авиации в зону деэскалации Идлиб в Сирии.

Трамп также отметил содействие со стороны курдов. "Курды не оказывали нам военную поддержку, но они предоставили нам определенную информацию, которая оказалась полезной", - отметил он.

Сверхсекретная операция

Как подчеркнул глава Белого дома, операция была сверхсекретной, поэтому администрация не стала уведомлять о ней даже американский Конгресс, опасаясь утечек в СМИ, которые могли бы поставить под угрозу жизни военнослужащих США. "Знали только несколько людей, с которыми я работал", - сказал президент.

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подвергла Трампа критике за то, что он, по ее утверждению, уведомил Россию о рейде против аль-Багдади раньше, чем лидеров Конгресса.

Реакция на заявления Трампа

В мире заявление Трампа встретили по-разному. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию по ликвидации главаря ИГ большим шагом в борьбе с международным терроризмом. С оптимизмом отреагировал и президент Турции Тайип Эрдоган, отметивший, что уничтожение аль-Багдади стало поворотным моментом в этой борьбе. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Twitter поздравил Трампа и выразил ему свою поддержку.

В Париже, Лондоне и Берлине подчеркнули, что, хотя уничтожение главаря ИГ является важным шагом, необходимо продолжать борьбу с террористической группировкой. "Смерть аль-Багдади представляет собой мощный удар, нанесенный по ИГ, однако это не более, чем этап, - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter. - Борьба продолжается и ведется совместно с нашими партнерами по международной коалиции, чтобы добиться окончательного поражения террористической организации". Кроме того, глава французского МВД Кристоф Кастанер призвал к повышению бдительности в стране, чтобы предотвратить возможные теракты, которые экстремисты могут осуществить в качестве мести за уничтожение своего лидера.

В Тегеране же заявили, что уничтожение главаря ИГ не означает, что эта организация прекратит свое существование. "Как и в случае с Усамой бен Ладеном (главарь запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида", ликвидированный американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года - прим. ТАСС) уничтожение аль-Багдади еще не означает конец ИГ", - написал в Twitter представитель правительства Ирана Али Рабии. А иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что США, ликвидировав аль-Багдади, уничтожили собственное создание.

В свою очередь сирийское государственное агентство SANA в официальном комментарии подчеркнуло, что операция по уничтожению аль-Багдади не оправдывает США, которые, по мнению Дамаска, причастны к деятельности террористов в Сирии.