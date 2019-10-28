СМИ: армия Сирии расширяет свое присутствие на севере страны у турецкой границы

ТАСС, 28 октября. Сирийские правительственные силы усиливают свои позиции на севере арабской республики в районе границы с Турцией. Об этом сообщило в понедельник сирийское государственное агентство SANA .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

13 октября агентство SANA сообщило о том, что Дамаск по договоренности с курдами направил на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. В течение следующих нескольких дней сирийская армия без боя заняла ряд городов и населенных пунктов, находящихся в курдских районах. В их числе Табка, Манбидж, Ракка и Кобани. 17 октября подразделения сирийской армии вышли к границе с Турцией.