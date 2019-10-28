В Чили назначены новые министры экономики, финансов и внутренних дел на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера произвел перестановки в правительстве и назначил новых министров внутренних дел, экономики и финансов на фоне социальных протестов, которые продолжаются в стране две недели. Церемония принятия присяги новых глав ведомств транслировалась в понедельник в Twitter.
Новым главой МВД вместо Андреса Чадвика назначен министр-генеральный секретарь канцелярии президента Гонсало Блюмель. Его место займет Фелипе Вадр, возглавлявший министерство национального достояния.
Новым министром финансов назначен экономист Игнасио Брионес. Министерство экономики возглавил замминистра общественных работ Лукас Паласиос. В общей сложности Пиньера назначил восемь новых министров.
В субботу Пиньера попросил всех министров правительства подать в отставку, чтобы он мог произвести перестановки в кабинете.