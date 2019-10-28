Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в Чили

В Чили назначены новые министры экономики, финансов и внутренних дел на фоне протестов

В общей сложности президент республики Себастьян Пиньера назначил восемь новых министров

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера произвел перестановки в правительстве и назначил новых министров внутренних дел, экономики и финансов на фоне социальных протестов, которые продолжаются в стране две недели. Церемония принятия присяги новых глав ведомств транслировалась в понедельник в Twitter.

На эту тему
"Мы находимся на войне". Что нужно знать о беспорядках в Чили

Новым главой МВД вместо Андреса Чадвика назначен министр-генеральный секретарь канцелярии президента Гонсало Блюмель. Его место займет Фелипе Вадр, возглавлявший министерство национального достояния.

Новым министром финансов назначен экономист Игнасио Брионес. Министерство экономики возглавил замминистра общественных работ Лукас Паласиос. В общей сложности Пиньера назначил восемь новых министров.

В субботу Пиньера попросил всех министров правительства подать в отставку, чтобы он мог произвести перестановки в кабинете.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
Реклама на ТАСС
Совещание стран коалиции по борьбе с ИГ пройдет в Вашингтоне 14 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС